Dainippon Ink and Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dainippon Ink and Chemicals hat am 10.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 73,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 61,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dainippon Ink and Chemicals 270,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 201,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at