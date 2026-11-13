Dainippon Ink and Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dainippon Ink and Chemicals hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 170,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 91,25 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 302,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at