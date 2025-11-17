Daio Paper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daio Paper hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -14,330 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 161,13 Milliarden JPY, gegenüber 167,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at