16.02.2026 06:31:31
Daio Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Daio Paper hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 26,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -16,910 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 168,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
