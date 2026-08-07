Daio Paper: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daio Paper hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Daio Paper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 161,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at