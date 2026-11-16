Daio Paper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daio Paper hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 30,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daio Paper noch ein Gewinn pro Aktie von 24,33 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Daio Paper im vergangenen Quartal 166,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daio Paper 161,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at