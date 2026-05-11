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11.05.2026 06:31:29
DAIREI gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DAIREI hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -177,630 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,57 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 82,09 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -97,240 JPY je Aktie erzielt worden.
DAIREI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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