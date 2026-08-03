DAIREI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAIREI veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DAIREI 15,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,21 Prozent auf 6,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at