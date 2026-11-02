DAIREI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAIREI lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DAIREI 6,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at