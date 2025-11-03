DAIREI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAIREI hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIREI ein EPS von 19,00 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at