DAIREI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAIREI hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,72 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 7,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at