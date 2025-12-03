DAISAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DAISAN hat am 02.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

DAISAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,28 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,79 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,71 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at