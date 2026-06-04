DAISAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DAISAN hat am 02.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAISAN ein EPS von 13,68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,91 Milliarden JPY – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAISAN 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 40,89 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 52,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 11,14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at