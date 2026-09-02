DAISAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAISAN ließ sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAISAN die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,80 JPY gegenüber 16,30 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat DAISAN 2,75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at