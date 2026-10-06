Daiseki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiseki äußerte sich am 05.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 62,04 JPY. Im letzten Jahr hatte Daiseki einen Gewinn von 48,05 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daiseki einen Umsatz von 18,21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at