Daiseki vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daiseki hat am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at