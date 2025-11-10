Daishi Hokuetsu Financial Group, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 38,23 JPY gegenüber 14,89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,54 Prozent auf 52,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at