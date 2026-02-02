|
02.02.2026 06:31:29
Daishi Hokuetsu Financial Group, gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Daishi Hokuetsu Financial Group, hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 42,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,13 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,64 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 46,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
