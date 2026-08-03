Daishi Hokuetsu Financial Group, legte Quartalsergebnis vor

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 67,37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daishi Hokuetsu Financial Group, noch ein Gewinn pro Aktie von 48,83 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 61,29 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, 52,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at