Daishi Hokuetsu Financial Group, präsentierte Quartalsergebnisse

Daishi Hokuetsu Financial Group, lud am 29.01.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 110,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61,91 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 41,98 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, 35,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at