Daishi Hokuetsu Financial Group, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat am 10.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 57,07 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 43,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, 35,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 474,71 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, 391,80 JPY je Aktie verdient.

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 173,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 144,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at