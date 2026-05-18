Daishi Hokuetsu Financial Group, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,04 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,55 Prozent auf 56,60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 160,59 JPY. Im Vorjahr hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, 111,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 216,22 Milliarden JPY – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Daishi Hokuetsu Financial Group, 191,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at