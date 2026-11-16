Daishi Hokuetsu Financial Group, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daishi Hokuetsu Financial Group, hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daishi Hokuetsu Financial Group, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 52,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at