Daishin Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daishin Chemical gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Daishin Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,59 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,57 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 8,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at