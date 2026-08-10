Daishin Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daishin Chemical ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daishin Chemical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 148,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daishin Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 26,09 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,64 Milliarden JPY – ein Plus von 38,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daishin Chemical 8,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at