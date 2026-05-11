Daishin Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daishin Securities stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1726,51 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1073,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2 401,39 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 462,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 426,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at