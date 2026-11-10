Daishin Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daishin Securities hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Daishin Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 233,05 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 538,00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daishin Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 310,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 004,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 488,10 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at