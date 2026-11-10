Daishin Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daishin Securities veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 233,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 525,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Daishin Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 004,41 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 310,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 488,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at