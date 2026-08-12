Daishin Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daishin Securities hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3070,27 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 984,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2 550,41 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 414,57 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at