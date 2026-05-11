Daishin Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daishin Securities äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1726,51 KRW. Im letzten Jahr hatte Daishin Securities einen Gewinn von 1085,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2 401,39 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 426,91 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at