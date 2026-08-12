Daishin Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daishin Securities hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3070,27 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daishin Securities 996,00 KRW je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Daishin Securities mit einem Umsatz von insgesamt 2 550,41 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 515,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at