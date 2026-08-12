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12.08.2026 06:31:29
Daishin Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daishin Securities ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daishin Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3070,27 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daishin Securities 984,00 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 515,20 Prozent auf 2 550,41 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 414,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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