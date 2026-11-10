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10.11.2026 06:31:29
Daishin Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Daishin Securities präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 233,05 KRW. Im Vorjahresquartal waren 525,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2 004,41 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 488,10 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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