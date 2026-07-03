Daishin Value REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daishin Value REIT hat am 01.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 133,53 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Daishin Value REIT ein Gewinn pro Aktie von -103,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 34,82 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,27 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at