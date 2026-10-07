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07.10.2026 06:31:28
Daishin Value REIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Daishin Value REIT äußerte sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 32,39 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 36,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 8,83 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daishin Value REIT 8,94 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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