Daishinku gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daishinku hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -27,210 JPY je Aktie vermeldet.

Daishinku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at