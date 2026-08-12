Daishinku legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daishinku hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Daishinku vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,41 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,830 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daishinku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at