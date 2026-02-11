|
Daishinku präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Daishinku stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,39 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daishinku in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
