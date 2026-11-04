Daisho: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daisho stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,14 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25,47 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daisho im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at