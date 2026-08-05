Daisho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daisho hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,370 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at