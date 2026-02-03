Daisho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daisho hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62,31 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,23 Milliarden JPY – ein Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daisho 8,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at