Daisho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daisho hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 44,31 JPY gegenüber -45,340 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,15 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 26,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at