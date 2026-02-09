DAISUE CONSTRUCTION gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DAISUE CONSTRUCTION hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 134,39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAISUE CONSTRUCTION ein EPS von 52,50 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat DAISUE CONSTRUCTION mit einem Umsatz von insgesamt 27,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at