DAISUE CONSTRUCTION legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAISUE CONSTRUCTION äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 139,03 JPY gegenüber 47,54 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAISUE CONSTRUCTION in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at