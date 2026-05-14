DAISUE CONSTRUCTION: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DAISUE CONSTRUCTION präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72,26 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 365,60 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 197,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 89,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at