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15.05.2026 06:31:29
Daisui gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Daisui hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,31 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 24,20 Milliarden JPY gegenüber 22,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 53,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 87,92 JPY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat Daisui im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105,77 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 99,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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