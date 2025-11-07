Daisui hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daisui veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,29 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daisui 1,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 25,40 Milliarden JPY gegenüber 23,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at