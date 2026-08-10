Daisui legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daisui lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 26,29 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at