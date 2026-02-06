Daisui präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daisui hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 31,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,02 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 29,81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at