DAISYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAISYO ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAISYO die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,28 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at